“La llevó en un estuche de guitarra”: una madre contó cómo el alumno ingresó el arma al colegio

El dramático episodio ocurrió en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Un adolescente de 13 años murió y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado dentro del establecimiento. El agresor fue detenido.

Hoy 10:02

El ataque ocurrido en la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, sigue sumando detalles estremecedores. En las últimas horas, padres de alumnos revelaron cómo el agresor logró ingresar el arma con la que mató a un estudiante de 13 años e hirió a otros dos.

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“Mi nena llegó llorando. Me dijo que un chico entró con un arma de fuego y empezó a disparar. Decía que le iba a disparar a todo un curso”, relató Silvana, madre de una alumna, en diálogo con Todo Noticias.

La mujer contó que el hecho ocurrió cuando los estudiantes se preparaban para el izamiento de la bandera, al inicio de la jornada escolar. “Sigo en shock, no lo puedo creer. El arma la llevó en un estuche de guitarra para que no se dieran cuenta”, aseguró.

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Otro testimonio fue el de Manuel, padre de una estudiante, quien remarcó el impacto que generó lo ocurrido en toda la comunidad educativa. “No es una escuela donde uno pueda pensar una situación así. Nadie espera este tipo de acciones”, expresó.

En ese sentido, indicó que el agresor —un adolescente de 15 años— no presentaba conductas que hicieran prever un hecho de estas características. “Hace deportes, es un chico normal”, sostuvo.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, producto de los disparos murió un alumno de 13 años y otros dos adolescentes resultaron heridos, de 13 y 15 años. Uno de ellos debió ser trasladado a un hospital de la ciudad de Rafaela. El agresor fue detenido.