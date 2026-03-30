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Mckenna Grace deslumbró con un look audaz en la premiere de Five Nights at Freddy’s 2

La actriz combinó elegancia y un guiño oscuro en la alfombra roja.

Hoy 11:51
Mckenna Grace

La joven actriz Mckenna Grace volvió a captar todas las miradas durante la premiere de Five Nights at Freddy’s 2, donde no solo celebró el estreno de la esperada secuela, sino que también reafirmó su lugar como una de las figuras más destacadas de su generación.

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Para la ocasión, Grace apostó por un vestido blanco corto que logró un equilibrio entre lo delicado y lo inquietante, en sintonía con el tono de la saga. El diseño presentaba un encaje floral con falda acampanada que aportaba un aire casi de muñeca, mientras que las finas tiras halter y pequeños recortes en la cintura sumaban un toque moderno y atrevido.

El look se completó con medias bucaneras de encaje blanco, adornadas con lazos de satén, y stilettos blancos de punta fina. Su cabello rubio, peinado en ondas suaves sobre un hombro, y un maquillaje natural con brillo en los ojos y labios en tono rosado terminaron de redondear una estética elegante con un sutil guiño “spooky”.

Más allá de la moda, Mckenna Grace continúa consolidando una carrera sólida en el género de terror y suspenso, con participaciones en títulos como Annabelle Comes Home, The Bad Seed y la serie The Haunting of Hill House. También regresó recientemente como Phoebe Spengler en la franquicia Ghostbusters, y obtuvo una nominación al Emmy por su trabajo en The Handmaid’s Tale.

En paralelo, la actriz viene desarrollando su faceta musical. Su EP debut, Bittersweet 16, la llevó a presentarse en vivo este año, mientras suma nuevos proyectos tanto en cine como en animación, incluyendo Spider & Jessie.

Con este paso por la alfombra roja, Mckenna Grace demostró que su talento va mucho más allá de la actuación. Su elección de vestuario, fresca y arriesgada, reflejó una personalidad segura, capaz de moverse con naturalidad entre lo dulce y lo provocador, y de dejar su marca en cada aparición pública.

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