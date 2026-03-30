Tomás Figueroa: “El fallo de YPF permitirá que Argentina despegue económicamente”

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero aseguró que la resolución judicial fortalece la posición energética y financiera del país y permitirá reactivar créditos y pymes.

Hoy 11:45

El Dr. Tomás Figueroa, presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, brindó declaraciones a Radio Panorama sobre el reciente fallo judicial a favor de YPF, calificándolo como un hecho “magnífico para la Argentina” y destacó la importancia de defender los activos estratégicos del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según Figueroa, la condena original obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de la compañía, pero gracias a la actual administración del presidente Javier Milei, se logró revertir la situación: “La defensa argentina fue extraordinaria, a pesar de las deficiencias del gobierno anterior. Se salvaguardaron las reservas de oro y los bienes estratégicos sin caer en la ilegalidad ni arriesgar sanciones más severas”.

El dirigente aseguró que el fallo tendrá repercusiones internacionales: “Con la reserva energética y petrolera que tenemos, Argentina pasa a jugar un rol importante. La justicia de Estados Unidos al dictar este fallo consideró su trascendencia, y esto contribuirá a un despegue extraordinario del país”.

Figueroa también analizó el impacto interno: “La caída del consumo y las limitaciones para acceder a créditos internacionales afectan a la economía. Pero con este fallo podremos refinanciar la deuda, otorgar créditos y reactivar las pymes. Hoy hemos salvado a la empresa insignia, lo que representa al menos el equivalente a la cosecha argentina por año”.

Sobre la proyección política de La Libertad Avanza, Figueroa adelantó: “Presentaremos candidatos en la Capital y principales ciudades, y estamos conversando con dirigentes del interior para abrir un diálogo más ameno. Vamos a dar una grata sorpresa a los argentinos”.

Con estas medidas, según Figueroa, la combinación de fortalecimiento energético y estabilidad financiera permitirá una recuperación sostenida que impactará directamente en proveedores, consumidores y el sector productivo del país.