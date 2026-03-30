Llega DM Experience a Santiago: el homenaje internacional a Depeche Mode que promete una noche única

El espectáculo, que recorre escenarios de Europa, se presentará por primera vez en la provincia con un show que combina potencia sonora y una puesta visual de alto nivel.

Hoy 11:37

Santiago del Estero será escenario de un evento musical de alcance internacional. Se trata de DM Experience – Tour 2026, el espectáculo tributo a Depeche Mode que llega por primera vez a la provincia con una propuesta que busca recrear la esencia de una de las bandas más influyentes de la música electrónica.

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El show tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 20:30 horas en el Teatro 25 de Mayo, donde el público podrá disfrutar de una experiencia inmersiva que combina sonido, luces y una interpretación fiel del repertorio del icónico grupo británico.

DM Experience propone un recorrido por los grandes clásicos de Depeche Mode, con canciones como Enjoy the Silence, Personal Jesus y Just Can’t Get Enough, en un espectáculo que apunta tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Norteticket y en las boleterías del teatro, en los horarios habituales: de lunes a viernes de 8 a 12, y miércoles, jueves y viernes de 18:30 a 21:30.