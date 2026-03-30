Samara Weaving confía en su estilista para sentirse segura durante el embarazo

La actriz busca mantenerse fiel a sí misma en medio de los cambios.

Hoy 11:42

La actriz Samara Weaving atraviesa un momento especial tras anunciar en diciembre de 2025 que espera su primer hijo junto a su esposo, el director Jimmy Warden. En esta etapa, lejos de adoptar un estilo tradicional, decidió priorizar su identidad.

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En una entrevista con la revista People, la protagonista de Ready or Not 2: Here I Come explicó: “Quería evitar hacer cosas que me parecieran maternales. Quería seguir sintiéndome yo misma y seguir sintiéndome genial”.

Para lograrlo, encontró inspiración en Rihanna, referente de una estética más audaz durante el embarazo. “Me encanta lo que hace Rihanna cuando está embarazada. Pensé: ‘Eso es una guía’”, señaló.

En ese camino, destacó el rol de su estilista, Jordan Dorso, a quien definió como clave para adaptarse a los cambios físicos. “Es difícil porque tienes un cuerpo nuevo que cambia cada semana y no tienes control sobre él”, explicó, y agregó que el trabajo conjunto busca resaltar lo que desea mostrar y disimular lo que prefiere.

El anuncio del embarazo llegó a través de redes sociales con un mensaje espontáneo: “Preparada o no: ¡Aquí voy!”. La publicación recibió el apoyo de figuras como Dua Lipa, Melvin Gregg y Phoebe Tonkin, quienes celebraron la noticia.

Antes de comenzar el rodaje de la secuela, la actriz atravesó un complicado problema de salud. Sufrió una grave lesión en la espalda que le impidió moverse con normalidad. “Tenía un disco muerto y tres discos abultados. Fue horrible. No podía moverme”, contó al New York Post. Sin embargo, logró recuperarse apenas dos días antes de iniciar la filmación. “Milagrosamente, volví a la vida”, afirmó.

Durante ese proceso, el acompañamiento de Jimmy Warden fue fundamental. “Él me ayudaba en todo… estaba tan medicada que apenas podía funcionar”, recordó.

En medio de cambios físicos, desafíos personales y nuevos comienzos, Samara Weaving transita su embarazo con una decisión clara: sostener su estilo y su forma de ser.