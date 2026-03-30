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El trasfondo del ataque en Santa Fe: un video muestra el presunto bullying que sufría el adolescente

El material, difundido en redes, sería clave para entender el contexto previo al episodio.

Hoy 13:02

En medio de la conmoción por el ataque armado ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, en las últimas horas se viralizó un video que muestra presuntas situaciones de hostigamiento hacia el adolescente de 15 años señalado como autor del hecho.

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Las imágenes, difundidas principalmente a través de redes sociales, habrían sido grabadas por otros estudiantes y muestran momentos en los que el joven es objeto de burlas y exposición pública por parte de sus compañeros. El contenido comenzó a replicarse rápidamente y generó un intenso debate.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso reaviva la discusión sobre el impacto del acoso escolar, el rol de la comunidad educativa y la responsabilidad en la difusión de contenidos sensibles, especialmente cuando involucran a menores de edad.

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