Increíble: la daban por muerta y despertó cuando la ambulancia pasó por un bache

El insólito caso ocurrió en India. La mujer había sido diagnosticada con muerte cerebral y su familia ya preparaba el entierro.

Hoy 12:51

Un hecho sorprendente y difícil de explicar conmociona a la India: una mujer que había sido diagnosticada con muerte cerebral recuperó la conciencia de manera inesperada durante un traslado en ambulancia.

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Se trata de Vineeta Shukla, una empleada judicial de la ciudad de Pilibhit, en el estado de Uttar Pradesh, quien se desmayó mientras realizaba tareas domésticas y fue trasladada de urgencia a un hospital.

Debido a la gravedad de su estado, fue derivada a un centro médico de mayor complejidad en la ciudad de Bareilly, donde los profesionales le realizaron estudios y confirmaron un diagnóstico irreversible: muerte cerebral.

Según los informes médicos, la paciente no presentaba reflejos del tronco encefálico y registraba apenas tres puntos en la Escala de Coma de Glasgow, muy por debajo de los 15 puntos que corresponden a una persona plenamente consciente.

Ante este cuadro, los médicos informaron a la familia que no había posibilidades de recuperación.

Giro inesperado

Tras recibir la noticia, sus familiares decidieron trasladarla nuevamente a su hogar y comenzaron con los preparativos para su entierro. Sin embargo, durante el viaje ocurrió un hecho inesperado.

La ambulancia pasó por un bache en la ruta, lo que provocó un fuerte movimiento. Fue en ese momento cuando su esposo notó un cambio: la mujer comenzó a respirar con normalidad inmediatamente después.

El episodio, reportado por el sitio Oddity Central, dejó perplejos a los médicos, que previamente habían descartado cualquier posibilidad de supervivencia.

Desde entonces, Shukla se encuentra en su casa, en proceso de recuperación, y logró volver a comunicarse con sus familiares, en un giro que pasó de un diagnóstico irreversible a una evolución impensada.

El caso generó asombro tanto en el ámbito médico como en la comunidad, ya que desafía los pronósticos habituales frente a un cuadro de muerte cerebral.