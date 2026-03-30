Enzo Fernández pidió disculpas por sus críticas a la cancha de Boca y le hizo un guiño al Real Madrid

En la previa del amistoso entre la Selección Argentina y Zambia, Enzo Fernández brindó una entrevista en un canal de streaming donde abordó distintos temas, entre ellos la controversia que generaron sus comentarios sobre el estado del campo de juego de La Bombonera.

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El mediocampista había señalado tras la victoria ante Mauritania que el campo “no estaba en buenas condiciones”, lo que provocó críticas de hinchas de Boca Juniors e incluso respuestas desde la dirigencia del club.

Las disculpas tras la polémica

Ante la repercusión de sus palabras, el futbolista surgido en River Plate aclaró que no tuvo intención de generar malestar y ofreció disculpas públicas.

“Post partido había leído. Recibí mensajes, de todo. Lo vi. No lo dije con intención de cargar, jamás con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal. Mis valores no son esos, de criticar”, explicó en la entrevista con Marcos Giles en el canal Kick.

Además, remarcó la importancia del grupo dentro del seleccionado: “Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto ni tener un comentario con mala intención. A veces lo sacan de contexto. Pido disculpas, no soy así”, insistió.

El guiño al Real Madrid

Durante la charla también fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Real Madrid, en medio de versiones que indican un posible traspaso tras el Mundial 2026, pese a que actualmente tiene contrato con Chelsea FC.

Si bien evitó confirmar cualquier negociación, el mediocampista dejó una frase que alimentó las especulaciones: “Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires”, dijo entre risas, dejando un guiño al conjunto merengue.

De esta manera, Fernández vuelve a quedar en el centro de la escena, tanto por su presente en la Scaloneta como por un futuro europeo que promete ser uno de los temas del próximo mercado de pases.