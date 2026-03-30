Mejora la salud del niño de 3 años que cayó del segundo piso en el CIS Termas y podría recibir el alta

El pequeño, que había sufrido un traumatismo severo tras la caída, evoluciona favorablemente en el Cepsi y podría ser dado de alta en las próximas horas.

Hoy 14:50

El estado de salud del niño de 3 años que cayó desde el segundo piso del área de Pediatría del Centro Integral de Salud (CIS) Termas muestra una evolución favorable y podría recibir el alta médica en las próximas horas.

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Según se informó este lunes al mediodía, el pequeño —identificado como de apellido Silva— se encuentra internado en el Cepsi, estable y con mejoras en su cuadro clínico.

De acuerdo al parte médico, el menor presenta un politraumatismo producto de la caída en altura, aunque su evolución permitió que el pasado 28 de marzo fuera trasladado desde la Unidad de Terapia Intensiva a una sala común.

Actualmente, permanece internado en observación, bajo seguimiento médico, mientras continúa su recuperación.

La doctora de turno, Silvia Montenegro, confirmó que el niño evoluciona favorablemente y que, de mantenerse esta mejoría, podría recibir el alta médica durante la jornada de este martes.