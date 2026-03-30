Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAR 2026 | 35º
X
Policiales

Mejora la salud del niño de 3 años que cayó del segundo piso en el CIS Termas y podría recibir el alta

El pequeño, que había sufrido un traumatismo severo tras la caída, evoluciona favorablemente en el Cepsi y podría ser dado de alta en las próximas horas.

Hoy 14:50

El estado de salud del niño de 3 años que cayó desde el segundo piso del área de Pediatría del Centro Integral de Salud (CIS) Termas muestra una evolución favorable y podría recibir el alta médica en las próximas horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó este lunes al mediodía, el pequeño —identificado como de apellido Silvase encuentra internado en el Cepsi, estable y con mejoras en su cuadro clínico.

De acuerdo al parte médico, el menor presenta un politraumatismo producto de la caída en altura, aunque su evolución permitió que el pasado 28 de marzo fuera trasladado desde la Unidad de Terapia Intensiva a una sala común.

Actualmente, permanece internado en observación, bajo seguimiento médico, mientras continúa su recuperación.

La doctora de turno, Silvia Montenegro, confirmó que el niño evoluciona favorablemente y que, de mantenerse esta mejoría, podría recibir el alta médica durante la jornada de este martes.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Revelaron que los federales detenidos en Santiago operaban con narcos salteños y desviaban droga secuestrada
  2. 2. El trasfondo del ataque en Santa Fe: un video muestra el presunto bullying que sufría el adolescente
  3. 3. Le rompen la nariz a municipal bandeño cuando iba a secuestrar un carrito de comidas
  4. 4. Nuevo bono de $470.000 de ANSES: cómo acceder y quiénes son los beneficiarios
  5. 5. “Me arrepiento de no haber hecho nada para evitarlo”: las palabras de Lucas Pertossi sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT