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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAR 2026 | 35º
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Con sonido ambiente: reviví los goles del clásico entre Güemes y Mitre

El Gaucho y el Aurinegro empataron 2-2 en el “Madre de Ciudades” por la séptima fecha de la Primera Nacional.

Hoy 14:45

Güemes y Mitre empataron este domingo 2-2 en un clásico vibrante que tuvo como escenario el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

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El encuentro, válido por la séptima fecha de la Primera Nacional, contó con la presencia de ambas hinchadas, lo que le dio un marco especial al enfrentamiento entre equipos santiagueños.

Te invitamos a revivir las emociones de un partidazo con el sonido ambiente del “Madre de Ciudades”.

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