Kempes defendió a la Selección ante las críticas: “Los perdedores siempre van a llorar”

El campeón del mundo en 1978 apuntó contra quienes sostienen que Argentina fue beneficiada en Qatar y en el Mundial 2026. Además, aseguró que si esta generación logra el bicampeonato será la mejor de la historia.

Hoy 19:32

Mario Alberto Kempes salió en defensa de la Selección Argentina de Lionel Scaloni ante las críticas por supuestos beneficios arbitrales en el Mundial 2026 y fue contundente: “Los perdedores siempre van a llorar”.

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El histórico delantero, campeón del mundo en 1978, habló después de la polémica generada por la remontada argentina ante Egipto, partido en el que la Albiceleste ganó 3-2 tras estar 0-2 abajo y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza.

“Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy...”, lanzó Kempes, en referencia a quienes sostienen que Argentina fue favorecida tanto en Qatar 2022 como en la actual Copa del Mundo.

La polémica se reavivó luego del triunfo ante Egipto, especialmente por los cuestionamientos internacionales a un gol anulado a Mostafa Ziko cuando el partido estaba 1-0 a favor del conjunto africano.

“Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78 ya estoy curado de espanto”, agregó el exdelantero, al recordar que aquella Selección campeona del mundo también recibió críticas y cuestionamientos.

Kempes contó además que fue consultado por una radio colombiana sobre si era cierto que a Argentina le habían “regalado” el Mundial de Qatar y si ahora la estaban ayudando nuevamente. “¿Qué podés decir? Que sigan hablando, no hay problema. Si respondés cada vez que te preguntan, te volvés loco”, sostuvo.

El Matador también se metió en la comparación entre las selecciones argentinas campeonas del mundo y destacó el lugar que puede ocupar esta generación si consigue defender el título.

“El reconocimiento uno lo agradece porque, quieran o no, la primera piedra la pusimos nosotros. Desde el 78 nos ganamos el respeto”, afirmó.

Luego, fue claro sobre el posible bicampeonato: “Yo siempre lo dije: las tres selecciones han sido mejores en su momento. Si esta llega a salir bicampeona, esta va a ser la mejor. Eso está más claro que el agua. De momento los tres vamos empatados”.

Sobre el desarrollo del Mundial 2026, Kempes consideró que se trata de una competencia irregular y con equipos muy cautelosos. “Estamos viendo un Mundial muy irregular, quizás un poco mezquino, porque cada uno se defiende con las armas que tiene”, analizó.

Además, ubicó a Argentina entre las principales candidatas al título. “Entre España, Francia y Argentina va a estar la final, pero también está Inglaterra y ya veremos lo que pasa”, expresó.

De cara a lo que viene, el campeón del mundo advirtió que ningún rival le saldrá a jugar de igual a igual al equipo de Scaloni y remarcó la necesidad de reducir errores en instancias decisivas.

“Nadie le va a salir a jugar cara a cara, pero son partidos que hay que pensarlos mucho, trabajarlos mentalmente y no equivocarse”, explicó.

Por último, elogió la reacción colectiva de la Selección ante Egipto y destacó el carácter del equipo para revertir una situación límite.

“Los mejores jugadores del mundo te pueden ganar partidos y los campeonatos te los gana el equipo”, señaló.

Y cerró: “La revolución que hubo el otro día cuando Argentina perdía 2 a 0 fue del equipo. El equipo estaba tan confiado que hizo un esfuerzo titánico y salieron bien las cosas. En doce minutos es muy difícil remontarle a un equipo como Egipto”.