Trágico desenlace en Salavina: encontraron sin vida a Sergio Flamenco

El hombre de 50 años, había desaparecido el sábado mientras pescaba en los bañados del Utis. Su cuerpo fue encontrado por el Grupo Especial de Rescate, tras tres días de búsqueda que movilizaron a la comunidad.

Hoy 15:19

En un lamentable desenlace, personal del Grupo Especial de Rescate (GER) encontró el cuerpo sin vida de Sergio Flamenco, oriundo de Los Juríes, quien había desaparecido tras caer a las aguas de los bañados del Utis, en el paraje Yacu Hurmana.

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La búsqueda se había iniciado el sábado y movilizó a toda la comunidad durante varios días.

Sergio Flamenco, de 50 años, se encontraba pescando —actividad que realizaba con gran pasión— junto a un grupo de amigos, compartiendo una jornada recreativa. Según las primeras informaciones, en un momento decidió ingresar al agua, siendo sorprendido por una fuerte corriente que lo succionó y lo arrastró aguas adentro, sin que pudiera volver a salir a la superficie.

Testigos del dramático episodio indicaron que el hombre logró salir a la superficie en dos ocasiones, pero luego desapareció de vista. “Apareció dos veces y después no lo vimos más”, relataron con desesperación.

Tras intensas tareas de búsqueda que se prolongaron desde el sábado, finalmente su cuerpo fue hallado por los equipos de rescate, generando profundo dolor en la comunidad.