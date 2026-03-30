VIDEO: mirá los goles del empate de Sarmiento por el Torneo Federal A

El Profe igualó 1 a 1 este domingo en La Banda ante Sarmiento de Resistencia. Reviví las emociones del encuentro y las jugadas más importantes del partido.

Hoy 15:23

Sarmiento sumó su primer punto tras empatar 1 a 1 como local frente a Sarmiento de Resistencia en un partido intenso, correspondiente a una nueva fecha del Torneo Federal A.

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El equipo bandeño se puso en ventaja a los 22 minutos del primer tiempo gracias al gol de Carlos Núñez, que desató el festejo de los hinchas presentes en el estadio Ciudad de La Banda.

En el segundo tiempo, el conjunto chaqueño llegó a la igualdad a los 8 minutos, por intermedio de Emiliano Bogado, quien aprovechó su oportunidad para poner el empate definitivo.

Sarmiento tuvo la gran chance de quedarse con la victoria cuando Israel Roldán dispuso de un penal en el complemento, pero su remate se fue desviado y el marcador no volvió a moverse.

Lo que viene para el Profe

Con este resultado, el Profe ya piensa en su próximo compromiso, donde buscará volver al triunfo cuando visite a Sol de América de Formosa en la siguiente fecha del campeonato.

A continuación, repasá el video con los goles y las mejores jugadas del empate del conjunto bandeño.