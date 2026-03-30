El once de Boca que paró Úbeda para visitar a Talleres

El Sifón paró un equipo tentativo para el viaje a Córdoba para medirse con la T.

Hoy 16:26

En la antesala de una seguidilla de partidos que será determinante para el semestre, Boca realizó una práctica formal de fútbol donde quedaron en evidencia algunas decisiones del cuerpo técnico, que prioriza el estado físico de varias piezas clave.

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Una de las principales novedades fue la ausencia entre los titulares de Santiago Ascacíbar, quien ya dejó atrás su desgarro y trabaja con normalidad, aunque la intención sería preservarlo para el debut copero frente a Universidad Católica.

Paredes también podría ser preservado

Una situación similar podría darse con Leandro Paredes, quien viene de participar con la Selección Argentina y podría no ser titular frente a Talleres para llegar en óptimas condiciones al compromiso internacional.

En el ensayo de este lunes, su lugar fue ocupado por Tomás Belmonte, otro futbolista que recientemente dejó atrás una lesión muscular y busca recuperar ritmo de competencia.

Las otras novedades del equipo

Otra de las variantes fue el ingreso obligado de Leandro Brey en el arco en lugar de Agustín Marchesín, mientras que también se destacó la presencia de Tomás Aranda, quien regresó tras su paso por la Selección Argentina Sub-20 y se metió nuevamente en el once.

El resto de la formación sería similar al equipo que viene de vencer con autoridad a Instituto de Córdoba en La Bombonera, con el doble nueve integrado por Miguel Merentiel y Ádam Bareiro, mientras que Ánder Herrera y Milton Delgado se perfilan en el mediocampo.

Zeballos, cada vez más cerca

Otra buena noticia para el Xeneize es la inminente vuelta de Exequiel Zeballos, quien transita la etapa final de la recuperación de un desgarro grado III y podría sumarse en los próximos días al grupo.

Incluso, no se descarta que el delantero pueda integrar la delegación que viajará a Santiago de Chile para el debut en la Libertadores, aunque todavía no está definido qué rol ocupará.

El probable equipo ante Talleres

El posible once de Boca para el duelo del jueves estaría conformado por: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Ánder Herrera; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Con siete partidos en abril, el cuerpo técnico planifica la rotación pensando en los objetivos a mediano plazo, con la Copa Libertadores como una de las grandes prioridades.