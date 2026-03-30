Coudet deberá realizar dos cambios obligados en River para recibir a Belgrano

Sin Montiel por lesión ni Acuña por suspensión, el Chacho ya tiene en mente a sus reemplazantes y en la vuelta a las prácticas empezará a darle forma al once para el domingo.

Hoy 17:27

Aunque el plantel todavía no regresó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, el entrenador de River, Eduardo Coudet, ya comenzó a planificar el partido del próximo domingo en el Estadio Monumental ante Belgrano de Córdoba, en el inicio de una seguidilla de encuentros clave.

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Para ese compromiso, el DT deberá realizar dos cambios obligados en la defensa debido a la ausencia de sus laterales titulares.

Montiel, baja por lesión

Uno de los que no estará es Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, donde además convirtió de penal y se transformó en el goleador del equipo en lo que va del año.

El lateral estará fuera de las canchas al menos dos semanas, por lo que también fue desafectado de la Selección Argentina. Su lugar sería ocupado por Fabricio Bustos, que aún no sumó minutos en la temporada.

El objetivo de Montiel sería reaparecer en el debut de River en la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia, el próximo 8 de abril.

Acuña suspendido

En tanto, Marcos Acuña tampoco podrá jugar ante el Pirata, aunque en este caso por suspensión, ya que acumuló cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de sanción.

Su reemplazante sería Matías Viña, quien llegó como refuerzo en el último mercado de pases y tendrá una nueva oportunidad para afianzarse en el equipo titular.

Colidio vuelve a estar disponible

Más allá de estas bajas, el resto del equipo no presentaría grandes modificaciones, aunque todo dependerá de la evolución física de los futbolistas durante la semana de entrenamientos.

Una de las buenas noticias es el regreso de Facundo Colidio, quien ya cumplió sus dos fechas de suspensión y volverá a estar disponible, aunque comenzaría en el banco de suplentes.

El probable equipo

La posible formación de River para enfrentar a Belgrano sería: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.

De esta manera, el Millonario comienza a preparar un tramo exigente del calendario, donde además del torneo local también tendrá su estreno en el plano internacional.