El mensaje del club donde asistía el alumno que fue asesinado por un compañero en un colegio de Santa Fe

Un estudiante entró armado a la escuela, mató a tiros a un adolescente e hirió a otros dos. El hecho ocurrió en la ciudad de San Cristóbal.

Hoy 18:22

El Club Independiente de San Cristóbal emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar tras conocerse la noticia del asesinato de uno de sus socios, en un violento episodio ocurrido dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno de esa ciudad santafesina.

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A raíz del trágico suceso, la institución decidió cerrar sus puertas y suspender todas las actividades durante la jornada, en señal de duelo.

El comunicado del club

A través de un mensaje oficial, el club expresó su acompañamiento a los familiares y allegados de la víctima.

“El Club informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, señalaron.

Además, agregaron: “Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”.

Un hecho que conmociona al país

El dramático episodio ocurrió poco después del ingreso de los estudiantes al establecimiento educativo de San Cristóbal, una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes, y generó una fuerte conmoción en toda la comunidad.

Como consecuencia del ataque, un alumno murió y otros dos resultaron heridos, mientras que varios estudiantes debieron ser trasladados al hospital local.

Investigación en curso

Tras el hecho, las autoridades dispusieron la suspensión de las clases, mientras avanza la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y a quién pertenecía el arma utilizada por el menor.

En medio del dolor, el mensaje de las instituciones locales apunta a acompañar a las familias afectadas y a la comunidad educativa en un momento de profunda tristeza.