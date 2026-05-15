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El Consejo Económico y Social se reunió con representantes de sector industrial de la provincia

El encuentro reunió a cámaras empresariales, organismos técnicos y universidades para analizar estrategias de desarrollo y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos sectores.

Hoy 13:23

Con el objetivo de analizar lineamientos estratégicos y avanzar en la construcción de propuestas conjuntas en un espacio de diálogo y participación, este viernes por la mañana se desarrolló una reunión de los integrantes del Consejo Económico y Social (CES) con representantes del sector industrial de la provincia.

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El encuentro se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico y estuvo encabezado por el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille, junto con los secretarios adjuntos, Ricardo Sosa y Adrián Suárez.

Además, participaron el subsecretario de Industria de la provincia, Llamil Abdala, junto a representantes de la Unión Industrial (Uisde); de la Universidad Nacional; de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; del Inti; de las cámaras de la Construcción, de Transporte, de Comercio, de Carboneros, de Tecnología y Maderera.

Durante la apertura del encuentro Mandrille dijo que el tratamiento conjunto de temas de interés para todos los sectores “hace a la fortaleza para poder tomar decisiones seguras el día de mañana”.

Por su parte, Adrián Suarez precisó: “Queremos recuperar el objetivo de lo que es el Consejo Económico y Social, la modalidad de gestión y los lineamientos estratégicos para que cada sector pueda ir identificando sus intereses y las estrategias”.

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