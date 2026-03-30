Morena Rial irá a juicio oral en Córdoba y podría enfrentar 12 años de cárcel

El Tribunal Superior de Justicia rechazó los últimos recursos de la mediática y unificó tres expedientes en su contra. Está acusada de robo, amenazas y otros delitos, y su situación judicial se agravó.

Hoy 17:42

La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo y el panorama es cada vez más complejo. Mientras su situación parecía encaminarse en Buenos Aires, desde Córdoba llegó un revés clave: el Tribunal Superior de Justicia rechazó los últimos recursos de su defensa y dejó firme el camino hacia un juicio oral y público.

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La información fue dada a conocer por Pablo Layús en Infama (América), donde además explicó que la Justicia resolvió unificar tres expedientes bajo la figura de “concurso real de delitos”, lo que podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo.

Las causas se remontan a 2022. Uno de los más delicados involucra a su expareja, Facundo Ambrosioni, ya que habría entrado a su local de telefonía y sustraído varios celulares. Este episodio supuestamente quedó registrado por cámaras de seguridad y también fue confirmado en conversaciones privadas.

A eso se suma un audio de WhatsApp que ya forma parte del expediente judicial y que agrava su situación. Allí, se la escucharía lanzar una amenaza directa: “Yo con mis amigos te vamos a matar a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian”.

El tercer hecho que completa el cuadro judicial tiene que ver con un episodio de vandalismo: junto a un grupo de amigas, habría interceptado a la expareja de una de ellas para dañar su auto y sustraerle la patente.

En medio de este escenario, el abogado querellante, el Dr. Carlos Nayi, fue contundente al explicar el alcance de la decisión judicial. “El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (...) por unanimidad ha resuelto rechazar el planteo efectuado por Morena Rial”, expuso y lo calificó como “el último esfuerzo desesperado efectuado por ella para evitar un juicio oral y público por graves hechos que se le atribuyen.

En ese mismo sentido, remarcó la gravedad de las imputaciones al enumerar los delitos en juego: robo, amenazas, hurto, coacción y “cuando hablamos de hurto, hurto reiterado”.

Sobre las posibles consecuencias, no dejó lugar a dudas: “Las escalas penales, teniendo en cuenta que hay concurso real de delitos (...) pueden llegar hasta 12 años de prisión en caso de ser condenada”.

De acuerdo a lo revelado en el programa, la hija de Jorge Rial intentó en varias oportunidades frenar el avance de la causa mediante acuerdos económicos con los denunciantes, pero las propuestas no prosperaron.

Ahora, con el juicio oral en el horizonte, Morena debería trasladarse a Córdoba para enfrentar el proceso. En caso de ser hallada culpable, la pena podría implicar prisión efectiva. Como alternativa, aún tendría la posibilidad de optar por un juicio abreviado, como hizo con las acusaciones que enfrentaba en Buenos Aires, lo que implicaría admitir los hechos y podría reducir la condena, aunque su situación judicial sigue siendo delicada.