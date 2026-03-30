La escopeta que usó el alumno tirador de Santa Fe era de su abuelo

El Ministerio Público de la Acusación y la Policía provincial investigan el violento episodio en la Escuela N°40 de San Cristóbal. El abuelo del chico declaró que el arma estaba anoche en su casa

Hoy 17:41

La investigación para esclarecer el tiroteo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe -que dejó a un chico de 13 años muerto a tiros y a otros ocho compañeros con heridas de diversa gravedad- avanza con nuevas medidas.

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En las últimas horas, la Policía de Santa Fe identificó a un abuelo de G.D, el joven de 15 años señalado como el presunto tirador. El abuelo admitió que la escopeta es de su propiedad, según confirmaron altas fuentes oficiales a Infobae. Incluso, señaló que, hasta la noche de ayer domingo, el arma se encontraba en su casa.

El expediente se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela. El Gobierno santafesino trabaja en simultáneo con las áreas de Salud, Educación y Justicia y Seguridad.

Por lo pronto, la Policía provincial no realizó allanamientos en la casa del chico acusado, que fue reducido por un trabajador de la escuela. La víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, de 13 años.

Mientras tanto, los testimonios de padres y allegados de la escuela se acumulan en torno a la situación.