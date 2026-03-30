Nahitan Nández quiere volver a Boca y Riquelme ya lo tentó

El uruguayo, hoy en el Al-Qadsiah, tiene intenciones de pegar la vuelta y su relación con Román podría acelerar los tiempos. Cuál es su situación en Arabia Saudita y qué posibilidades hay de que se sume en el corto plazo.

Hoy 18:09

A siete años de su salida, Nahitan Nández mantiene intacto su vínculo emocional con Boca y no oculta su deseo de volver a vestir la camiseta azul y oro. En ese contexto, Juan Román Riquelme ya comenzó a moverse para intentar concretar su regreso.

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El mediocampista uruguayo, de 30 años, actualmente milita en Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita y está próximo a ingresar en el último tramo de su contrato, aunque su intención sería regresar al fútbol sudamericano en los próximos años.

Un deseo que va más allá de Boca

Si bien su primera intención es volver al Xeneize, el futbolista también tiene en mente cerrar su carrera en Peñarol, club del cual es hincha y donde debutó como profesional.

Nández cuenta con una cláusula de salida de 5 millones de euros y un contrato vigente hasta junio de 2027, aunque en Boca no descartan esperar su salida en condición de libre, tal como sucedió con otros casos recientes.

El contacto con Riquelme

El propio jugador había revelado meses atrás que mantiene diálogo con Riquelme, quien incluso lo chicaneó con la posibilidad de volver.

“La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca”, contó el uruguayo.

Además, agregó: “Román me dijo que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta”.

Una estrategia que Boca ya utilizó

En el club de la Ribera no descartan repetir una estrategia similar a la utilizada con Leandro Paredes o las gestiones actuales por Paulo Dybala, esperando que el jugador pueda quedar con el pase en su poder para facilitar su regreso.

Por el momento no hubo negociaciones formales, aunque todo indica que las conversaciones podrían intensificarse con el correr del tiempo.

Su paso por Boca

Nández llegó a Boca a mediados de 2017 desde Peñarol y en dos temporadas disputó 67 partidos, marcó seis goles y conquistó dos títulos: la Superliga 2017/18 y la Supercopa Argentina 2018.

Además, integró el plantel que disputó la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate en Madrid, donde el Xeneize terminó como subcampeón.

El posible regreso del uruguayo ilusiona a los hinchas, que recuerdan su entrega y polifuncionalidad, cualidades que podrían convertirlo nuevamente en una pieza importante dentro del plantel.