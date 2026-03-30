El Parque Oeste será escenario del 6° Encuentro Nacional de Artesanos con talleres y charlas abiertas al público

La propuesta se desarrollará del 2 al 5 de abril con entrada libre y gratuita, e incluirá actividades instructivas y demostraciones en vivo de artesanos locales y de distintas provincias.

Hoy 19:43

Con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital, el 6° Encuentro Nacional de Artesanos se llevará a cabo los días 2, 3, 4 y 5 de abril en el Parque Oeste, ubicado en Av. Libertad y Pringles, con una nutrida agenda de talleres y charlas abiertas a la comunidad.

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El evento, que se desarrollará de 17:00 a 23:00 horas, tiene como objetivo difundir y promover el trabajo artesanal como parte del patrimonio cultural, y contará con la participación de artesanos y artesanas de Santiago del Estero y de distintas provincias del país.

Cronograma de actividades

Jueves 2

20:00: Taller de macramé

Viernes 3

18:00: Taller de tallado en madera

Taller de tallado en madera 20:00: Taller de hilado

Sábado 4

18:00: Taller de cerámica artesanal

Taller de cerámica artesanal 19:00: Charla “Taller para luthería y ebanistería (sintético y orgánico)”

Domingo 5

19:00: Taller de fieltro agujado

Además, durante todas las jornadas, el público podrá apreciar el trabajo en vivo de artesanos, lo que permitirá conocer de cerca las técnicas y procesos de producción.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3855978678 o seguir las redes sociales oficiales de Cultura y Turismo de la ciudad.