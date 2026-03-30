Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAR 2026 | 33º
X
Locales

El Parque Oeste será escenario del 6° Encuentro Nacional de Artesanos con talleres y charlas abiertas al público

La propuesta se desarrollará del 2 al 5 de abril con entrada libre y gratuita, e incluirá actividades instructivas y demostraciones en vivo de artesanos locales y de distintas provincias.

Hoy 19:43

Con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital, el 6° Encuentro Nacional de Artesanos se llevará a cabo los días 2, 3, 4 y 5 de abril en el Parque Oeste, ubicado en Av. Libertad y Pringles, con una nutrida agenda de talleres y charlas abiertas a la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento, que se desarrollará de 17:00 a 23:00 horas, tiene como objetivo difundir y promover el trabajo artesanal como parte del patrimonio cultural, y contará con la participación de artesanos y artesanas de Santiago del Estero y de distintas provincias del país.

Cronograma de actividades

Jueves 2

  • 20:00: Taller de macramé

Viernes 3

  • 18:00: Taller de tallado en madera
  • 20:00: Taller de hilado

Sábado 4

  • 18:00: Taller de cerámica artesanal
  • 19:00: Charla “Taller para luthería y ebanistería (sintético y orgánico)”

Domingo 5

  • 19:00: Taller de fieltro agujado

Además, durante todas las jornadas, el público podrá apreciar el trabajo en vivo de artesanos, lo que permitirá conocer de cerca las técnicas y procesos de producción.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3855978678 o seguir las redes sociales oficiales de Cultura y Turismo de la ciudad.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El trasfondo del ataque en Santa Fe: un video muestra el presunto bullying que sufría el adolescente
  2. 2. Revelaron que los federales detenidos en Santiago operaban con narcos salteños y desviaban droga secuestrada
  3. 3. Le rompen la nariz a municipal bandeño cuando iba a secuestrar un carrito de comidas
  4. 4. Nuevo bono de $470.000 de ANSES: cómo acceder y quiénes son los beneficiarios
  5. 5. "¡Sorpresa!": el estremecedor grito del atacante en el tiroteo escolar de Santa Fe
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT