Despliegan intenso operativo por el desborde del canal Jume Esquina

Trabajadores de la Comisión Municipal de La Cañada llevan adelante un operativo de emergencia en el paraje Remansito por el desborde del canal Jume Esquina, ayudando a familias damnificadas de la zona.

Hoy 19:29

Según se informó oficialmente, equipos municipales se encuentran trabajando de manera intensiva en el territorio con el objetivo de mitigar el impacto del avance del agua y resguardar las viviendas.

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Entre las principales acciones, se realizan drenajes estratégicos en sectores críticos para facilitar el escurrimiento y evitar que el agua ingrese a los domicilios. Además, se mantiene un monitoreo permanente del cauce del canal para anticipar posibles complicaciones.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la rápida intervención del personal y el trabajo conjunto con la comunidad. “Desde el primer momento desplegamos un operativo integral en la zona afectada, priorizando la seguridad de cada familia”, expresó.

En esa línea, subrayó la importancia del acompañamiento del Gobierno Provincial, a cargo de Elías Suárez, así como también de los vecinos: “Estamos trabajando codo a codo con la comunidad, que también se involucra activamente en las tareas. Esa colaboración es fundamental en este tipo de situaciones”.

Asimismo, Abiakel remarcó que el monitoreo se sostendrá durante los próximos días. “Vamos a mantener una vigilancia constante sobre el canal para prevenir mayores riesgos y actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad”, aseguró.

Desde la Comisión Municipal indicaron que continuarán presentes en el territorio mientras persistan las condiciones que generaron la emergencia, con el objetivo de brindar contención y respuestas rápidas a las familias afectadas.