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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAR 2026 | 0º
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Central Córdoba aseguró a Javier Vallejos hasta 2027

El Ferroviario confirmó la renovación del contrato del joven arquero, que continuará ligado al club santiagueño por las próximas temporadas.

Hoy 20:50
Javier Vallejos Central

Central Córdoba oficializó la extensión del contrato del arquero Javier Vallejos, quien continuará formando parte de la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

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El guardameta, de 23 años y nacido en Nelson, Santa Fe, llegó al club para integrar las divisiones juveniles y, gracias a su rendimiento, fue dando pasos importantes dentro de la estructura deportiva.

De las juveniles al plantel profesional

Vallejos tuvo su proceso de crecimiento dentro del club pasando primero por las inferiores, luego por la Reserva y finalmente logró consolidarse como parte del plantel profesional del Ferroviario.

La renovación representa una apuesta de la dirigencia por la continuidad de los jóvenes valores que surgieron dentro de la institución.

Una apuesta a futuro

Con esta extensión contractual, Central Córdoba asegura la permanencia de un futbolista que forma parte de su proyecto deportivo a largo plazo y que continúa su desarrollo dentro del equipo que representa a Santiago del Estero en la máxima categoría del fútbol argentino.

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