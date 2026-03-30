Gerardo Zamora impulsa en el Senado la transferencia de un edificio clave a la UNSE

El legislador santiagueño anunció la presentación de un proyecto para ceder de forma gratuita el inmueble donde funciona la Facultad de Humanidades, con el objetivo de consolidarlo como patrimonio de la universidad.

Hoy 22:25

El senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, informó a través de sus redes sociales la presentación de un proyecto de ley para transferir a título gratuito a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) el inmueble ubicado en Av. Belgrano (s) 2180, donde actualmente funciona la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

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Según explicó el legislador, la iniciativa cuenta con la firma de los senadores santiagueños y retoma un proyecto impulsado en 2021 por la entonces senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que en 2023 había logrado dictamen en comisión, pero perdió estado parlamentario.

“Consideramos necesario impulsar nuevamente ese proceso legislativo”, expresó Zamora, al remarcar la importancia de concretar la transferencia definitiva del edificio al patrimonio de la UNSE, institución que utiliza el inmueble desde hace más de dos décadas.

En ese sentido, destacó que en ese predio funciona la sede principal de la facultad desde 1998, donde cursan cerca de 10.000 estudiantes en 26 carreras de pregrado, grado y posgrado.

Además, subrayó que durante estos años, la universidad realizó múltiples obras de refacción y ampliación con recursos propios, en el marco de un acuerdo previo con el Estado nacional.