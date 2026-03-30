Tenso cruce en vivo: Tomás Dente interrumpió su programa para cuestionar a su producción

El conductor de Crónica TV se mostró molesto por un graph sobre la crisis económica y expuso al aire diferencias con su equipo, que respondió con datos y profundizó el debate.

Hoy 20:53

Tomás Dente protagonizó un tenso cruce en vivo con su equipo de producción durante la emisión de su programa en Crónica TV, luego de interrumpir el ciclo para cuestionar el contenido de un graph vinculado a la situación económica del país.

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El episodio se produjo cuando el conductor advirtió que uno de los zócalos en pantalla no coincidía con su mirada sobre la realidad social. Visiblemente molesto, decidió manifestar su desacuerdo al aire y apuntó contra lo que definió como una “narrativa enquistada” en los medios. “Siento que te quieren vender que lo que está pasando en la Argentina es apocalíptico”, expresó.

En ese marco, Dente objetó especialmente una frase que afirmaba que “nadie llega a fin de mes”, al considerar que se trataba de una generalización injusta. “Perdón que lo diga en vivo, pero esto es televisión verdad”, sostuvo, marcando distancia con el enfoque planteado desde la producción.

Lejos de desactivar la polémica, el equipo respondió con nuevos datos a través de los mismos zócalos, lo que profundizó el intercambio. Incluso, uno de los panelistas intervino para mencionar una encuesta reciente que indicaba que el 75% de los argentinos no logra cubrir sus gastos mensuales.

Durante el cruce, el conductor también lanzó críticas hacia otros periodistas, a quienes acusó de contribuir a la polarización política. “No me quiero subir a ese tren, en el que están prácticamente todos los periodistas pauteros de este país”, disparó.

Pese al tono del debate, Dente reconoció la complejidad del contexto económico, aunque insistió en destacar señales de recuperación en algunos sectores. En ese sentido, planteó la necesidad de ofrecer una mirada más equilibrada y esperanzadora sobre el futuro.