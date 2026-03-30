El partido entre Central Córdoba y Newell’s tiene autoridades confirmadas

El Ferro recibirá a La Lepra el domingo por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Hoy 20:44

Central Córdoba enfrentará este domingo a Newell's Old Boys en un partido correspondiente a la 13ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura, encuentro que se disputará desde las 20.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

En las últimas horas, la Liga Profesional confirmó el equipo arbitral que impartirá justicia en este compromiso clave para el conjunto santiagueño.

El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado por Walter Ferreyra como asistente 1 y Agustín Méndez como asistente 2. El cuarto árbitro designado es Federico Guaymas.

En tanto, el VAR estará a cargo de Fernando Echenique, mientras que Sebastián Habib se desempeñará como AVAR.

Datos del partido

El encuentro será televisado por  ESPN Premium y marcará una nueva presentación del equipo santiagueño ante su gente.

Datos principales del partido:

  • Partido: Central Córdoba vs Newell’s
  • Torneo: Torneo Apertura
  • Instancia: Fecha 13 – Zona A
  • Hora: 20.30
  • Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades
  • TV: ESPN Premium

El Ferroviario buscará hacerse fuerte en condición de local y sumar puntos importantes ante un rival histórico del fútbol argentino.

Fecha 13

Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita

Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato

17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Bruno Amiconi
AVAR: Mariana De Almeida

20.30 Talleres – Boca – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Ernesto Callegari

Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Agustin Vegetti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba

17.15 Unión – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Luis Martinez
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Belén Bevilacqua

19.30 San Lorenzo – Estudiantes – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Lucas Germanota

17.30 Independiente – Racing – Interzonal (TNT Sports/ ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hector Paletta
AVAR: Nelson Sosa

Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez

18.00 River – Belgrano – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlotta

20.30 Central Córdoba – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib

Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Javier Mihura

21.15 Instituto – Defensa y Justicia – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mauro Ramos Errasti

