Bostezo contagioso: la ciencia detrás de un fenómeno viral

El bostezo es un fenómeno viral que ha intrigado a científicos durante décadas, y se ha observado que puede ser contagioso en muchos mamíferos, incluyendo a los humanos. Estudios recientes sugieren que este comportamiento podría estar relacionado con la empatía y la conexión social entre individuos.

Hoy 20:36

El bostezo, un comportamiento tan común entre los humanos, es parte de los fenómenos virales que han capturado la atención de investigadores desde hace más de 50 años. Se ha documentado que este acto involuntario puede ser contagioso, lo que significa que ver a alguien bostezar puede hacer que uno mismo sienta el impulso de hacerlo.

Un estudio realizado en 2007 por la Universidad de Nueva York reveló que aproximadamente el 60% de las personas pueden contagiarse de un bostezo al ver a otro hacerlo. Este fenómeno se ha observado no sólo en humanos, sino también en primates y algunos mamíferos, sugiriendo que podría estar relacionado con la emoción y la conexión social.

La teoría más aceptada sobre el bostezo contagioso está asociada a la empatía. Los investigadores sugieren que aquellos que son más empáticos son también más propensos a contagiarse con los bostezos de otros. Esto podría indicar que el bostezo tiene un papel social importante en la comunicación no verbal y en la cohesión del grupo.

Además, se ha observado que los animales sociales, como los perros y los chimpancés, también presentan este comportamiento. Un estudio en 2011 demostró que los perros son capaces de contagiarse de los bostezos de sus dueños, lo que sugiere una profunda conexión emocional entre especies.

Por otro lado, el bostezo también podría tener una función fisiológica. Algunos científicos creen que bostezar ayuda a regular la temperatura cerebral, lo que podría explicar por qué tendemos a bostezar en momentos de cansancio o aburrimiento, cuando la atención disminuye.

Finalmente, el bostezo no solo es un fenómeno viral fascinante, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza humana y nuestra interacción con el mundo que nos rodea. A medida que continuamos investigando, es probable que surjan nuevas teorías y descubrimientos sobre por qué este simple acto tiene un impacto tan profundo en nuestras vidas.