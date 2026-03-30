Quién es Nicolò Tresoldi, la joya alemana que busca nacionalizar la Selección Argentina

Ya existieron contactos desde AFA para gestionar los trámites del futbolista que actualmente milita en el Brujas de Bélgica.

Hoy 19:35

Mientras la Selección Argentina de Fútbol se prepara para disputar su último amistoso en el país antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026, Lionel Scaloni no solo piensa en la lista definitiva, sino también en el futuro del seleccionado.

En ese contexto, surgió un nuevo nombre con posibilidades de vestir la camiseta albiceleste: Nicolò Tresoldi, delantero de 21 años que actualmente juega en el fútbol europeo y que cuenta con triple nacionalidad.

Un futbolista con tres opciones

Tresoldi nació en Cagliari (Italia), se crió en Alemania y tiene madre argentina, lo que le permite elegir entre representar a esas tres selecciones.

Actualmente, el atacante disputa el Europeo Sub 21 con Alemania, aunque su futuro a nivel selecciones mayores todavía no está definido y podría cambiar en los próximos años.

De optar por Argentina, seguiría el camino de jugadores como Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, jóvenes nacidos en Europa que decidieron representar al país por sus raíces familiares.

Su presente en Europa

El delantero juega actualmente en el Club Brugge KV de Bélgica, equipo al que llegó en julio de 2025 como una de las grandes promesas, en una transferencia cercana a los 8 millones de euros.

En la reciente UEFA Champions League, su equipo quedó eliminado ante el Atlético de Madrid, serie en la que el atacante marcó un gol en el empate 3-3 del partido de ida.

Su recorrido como profesional

Tresoldi se formó futbolísticamente en el Hannover 96 de Alemania, donde realizó todo el proceso en divisiones inferiores, debutó como profesional y disputó 80 partidos, con 14 goles y 6 asistencias.

En su actual club suma 48 partidos, con 17 goles y 5 asistencias, además de 3 tantos en Champions League, números que explican por qué comenzó a llamar la atención de diferentes selecciones.

Por ahora, su decisión final no está tomada, pero su nombre ya aparece como una de las posibles apuestas a futuro para una Selección Argentina que continúa ampliando su radar en busca de nuevos talentos.