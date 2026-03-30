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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAR 2026 | 33º
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Ángel Pinto se consagró campeón en Brasil y sigue en ascenso en el ranking mundial de kickboxing

El deportista santiagueño ganó la medalla de oro en la Copa Panamericana 2026 y ya se ubica entre los 15 mejores del mundo en su categoría dentro del circuito WAKO.

Hoy 19:00
Ángel Pinto kickboxing

El kickboxer santiagueño Ángel Pinto logró un importante título internacional al consagrarse campeón en la modalidad Light Contact durante la Copa Panamericana 2026, competencia disputada en Foz do Iguaçu, Brasil.

Gracias a este resultado, el atleta continúa consolidando su crecimiento en el circuito internacional de la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), alcanzando el top 15 del ranking mundial en su categoría.

Experiencia internacional de alto nivel

Como parte de su preparación, Pinto participó previamente de un seminario intensivo de cuatro días, donde pudo entrenar junto a reconocidos referentes mundiales del kickboxing como Tomaz Barada, Elijah Everill y Roy Baker.

Estas experiencias forman parte del proceso de crecimiento del deportista, que continúa sumando rodaje y roce internacional en competencias de primer nivel.

Su rol como atleta y formador

Tras su consagración, Pinto remarcó la importancia de este tipo de vivencias tanto en su carrera deportiva como en su tarea como formador.

El santiagueño también se desempeña como entrenador en Sulsa – Centro Deportivo y Marcial, donde transmite los conocimientos adquiridos en el exterior a sus alumnos, fortaleciendo el desarrollo local de la disciplina.

De esta manera, Ángel Pinto no solo sigue sumando logros personales, sino que también contribuye al crecimiento del kickboxing en Santiago del Estero, posicionándose como uno de los referentes provinciales de este deporte.

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