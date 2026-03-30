Alarma en un colegio de Córdoba por una réplica de arma en una mochila

El episodio ocurrió en el Ipem N° 11, en barrio José Ignacio Díaz. Intervino la Policía tras la advertencia de las autoridades escolares y se identificó a un menor como dueño de los objetos.

Hoy 16:36

Un episodio de preocupación alteró la jornada escolar en el sector sur de la ciudad de Córdoba justo en el mismo día que sucedió la tragedia en un colegio de San Cristóbal, en Santa Fe.

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Personal de la Dirección de Seguridad Capital intervino en el colegio secundario Ipem N° 11 tras el hallazgo de una réplica de arma de fuego y un elemento punzante dentro del establecimiento.

El operativo se desencadenó alrededor de las 13, en el edificio ubicado en la intersección de las calles Melchor de Carabajal y Saravia, en barrio José Ignacio Díaz Tercera Sección. La situación fue detectada inicialmente por las autoridades educativas del plantel.

Según informaron fuentes policiales, la vicedirectora del colegio fue quien alertó a los efectivos tras ser entrevistada en el lugar. La docente manifestó que un alumno le hizo entrega de una mochila que pertenecía a otro compañero de clase.

Al revisar el interior del bolso, la autoridad escolar descubrió una pistola de plástico, con características visuales similares a las de un revólver calibre 38. Además, se constató la presencia de un hierro con forma de "T", elemento que también fue puesto a resguardo.

Tras el hallazgo, se procedió a identificar al dueño de la mochila, un menor de edad cuya identidad se mantiene bajo reserva por cuestiones legales. El joven relató a las autoridades que había mantenido una discusión con otro adolescente en las inmediaciones de la institución.