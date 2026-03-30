"Se ha hecho un esfuerzo importante para llegar a cada rincón de la provincia"

Ramiro Banco, Martha Tarchini y Mario Guzmán dieron detalles del arduo trabajo que realizaron las diferentes áreas del gobierno provincial para asistir a los afectados por el desborde de los ríos Dulce y Salado.

Hoy 13:52

Autoridades provinciales de Santiago del Estero trazaron un panorama actualizado sobre la situación en el sur de la provincia, donde hoy se concentran los mayores problemas tras el paso de la crecida que semanas atrás impactó en la capital. Aunque en aquel momento la postal parecía lejana para muchos, el desplazamiento de la masa de agua dejó ahora a numerosas familias en condiciones de aislamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, el subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco; la directora de Atención Primaria de la Salud, Martha Tarchini; y el subsecretario de Defensa Civil, Mario Guzmán, coincidieron en que el principal desafío no es tanto el anegamiento de viviendas, sino las dificultades para acceder a las comunidades.

Martha Tarchini.

“Los caminos se transforman en ríos y muchas veces tenemos que ingresar a pie, a caballo o en embarcaciones”, explicó Guzmán, quien precisó que los departamentos Mitre y Quebracho son los más afectados por el avance del río Dulce. En ese contexto, remarcó que una de las mayores preocupaciones de las familias es resguardar a sus animales, fundamentales para su subsistencia.

Banco, en tanto, subrayó que el aislamiento impide a muchas personas salir a buscar alimentos o medicamentos. “Ahí es donde estamos trabajando con la asistencia directa”, señaló, al tiempo que destacó el trabajo conjunto con Obras Públicas y los propios pobladores, que levantaron defensas para evitar que el agua ingrese a sus viviendas.

Mario Guzmán.

Desde el área sanitaria, Tarchini puso el foco en el despliegue territorial. “El primer relevamiento lo hace el agente sanitario, que conoce a cada familia y permite actuar con rapidez”, indicó. Además, aseguró que se prioriza la atención de niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, garantizando medicación y controles.

En paralelo, se desarrollan operativos de vacunación y acciones preventivas para evitar infecciones. “No solo asistimos, también trabajamos en la prevención y en el acompañamiento permanente”, sostuvo.

Ramiro Banco.

Las autoridades remarcaron que muchas familias optan por autoevacuarse cerca de sus hogares para no abandonar a sus animales, y que el Estado respeta esa decisión, brindando asistencia en el lugar. Al mismo tiempo, indicaron que la situación comienza a mostrar signos de mejora y que algunas personas ya están regresando a sus casas.

Finalmente, destacaron el despliegue de recursos en un contexto complejo. “Se ha hecho un esfuerzo importante para equipar a los equipos y llegar a cada rincón de la provincia”, afirmó Banco. Guzmán cerró con una definición clara: “Vamos a quedarnos en el territorio hasta que la última familia pueda volver a su casa”.