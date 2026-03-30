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Se realizó con éxito el taller gratuito de elaboración de Roscas de Pascuas

Más de 50 personas se sumaron a la actividad gratuita, que busca promover la capacitación y la participación comunitaria.

Hoy 13:28

El día sábado, la Dirección de Nutrición Comunitaria de la municipalidad de La Banda realizó con éxito un Taller Gratuito de Elaboración de Roscas de Pascuas.

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Esta actividad se desarrolló en el edificio del área municipal mencionada y contó con la participación de más de 50 vecinos que se acercaron para aprender a elaborar este pan dulce en forma de anillo, típico de la Semana Santa.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial calificaron a esta actividad como positiva y anunciaron que realizarán nuevos talleres gratuitos para que las personas puedan aprender a elaborar otros productos.

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