Se realizó con éxito el taller gratuito de elaboración de Roscas de Pascuas

Más de 50 personas se sumaron a la actividad gratuita, que busca promover la capacitación y la participación comunitaria.

Hoy 13:28

El día sábado, la Dirección de Nutrición Comunitaria de la municipalidad de La Banda realizó con éxito un Taller Gratuito de Elaboración de Roscas de Pascuas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se desarrolló en el edificio del área municipal mencionada y contó con la participación de más de 50 vecinos que se acercaron para aprender a elaborar este pan dulce en forma de anillo, típico de la Semana Santa.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial calificaron a esta actividad como positiva y anunciaron que realizarán nuevos talleres gratuitos para que las personas puedan aprender a elaborar otros productos.