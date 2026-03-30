Scaloni confirmó a Messi como titular ante Zambia y aseguró que tiene "bastante clara" la lista del Mundial

El técnico de la Selección Argentina manifestó que ya se entregó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) una nómina de 55, de la cual irán descartando nombres.

Hoy 12:53

En la previa del amistoso ante Zambia, el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, aseguró que tiene “bastante clara” la nómina de futbolistas que estarán en el Mundial 2026, aunque aclaró que la decisión final dependerá de los rendimientos en los próximos meses.

Messi será titular ante Zambia

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En conferencia de prensa, Scaloni confirmó que Lionel Messi estará desde el arranque en el partido ante el seleccionado africano, actualmente ubicado en el puesto 91 del ranking FIFA, en lo que será el último compromiso de esta fecha FIFA.

El entrenador explicó además que las rotaciones en los últimos amistosos tuvieron como objetivo ampliar las opciones: “La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. Iremos descartando en base a rendimientos. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones”, explicó.

También dejó en claro que los jugadores históricos del ciclo tienen una ventaja: “Los que llevan tiempo con nosotros cuentan con ventaja porque los conocemos”.

Autocrítica tras el triunfo ante Mauritania

El DT también se refirió al rendimiento del equipo en la victoria 2-1 ante Mauritania, donde reconoció que el nivel no fue el esperado.

“Es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Esperemos que el equipo vuelva a demostrar la cara que todos queremos”, expresó el santafesino.

Su futuro y posibles amistosos previos al Mundial

Scaloni también fue consultado sobre la posible renovación de su contrato, que vence a fines de 2026, aunque evitó dar detalles sobre las negociaciones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

“Este es un lugar donde todo argentino desea estar. Los tiempos no son importantes, tengo la cabeza en otro lado. Después se verá si se llega a un acuerdo o no”, señaló.

Además, adelantó que la Selección disputaría dos amistosos más antes del Mundial, uno de ellos frente a Serbia, mientras que el otro rival todavía no está confirmado. Esos encuentros ya serían con la lista definitiva de 26 jugadores.

La emoción por la lesión de Panichelli

Por último, el entrenador se mostró conmovido al referirse a la lesión de Joaquín Panichelli, quien quedó afuera de la Copa del Mundo. “Es muy difícil. Vino a hablar con nosotros y fue muy emotivo. No lo merecía, estaba entrenando muy bien. Le dijimos que va a tener otra chance”, concluyó Scaloni.

De esta manera, la Selección Argentina comienza a transitar la etapa final de preparación rumbo al Mundial, con la base prácticamente definida y la intención de llegar con el mejor funcionamiento colectivo.