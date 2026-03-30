Olímpico pierde a Edwin Mijares por lesión y busca un reemplazo para la Liga Nacional

El base del Negro sufrió una fractura y se suma a la baja de Agustín Facello.

Hoy 13:06

Olímpico de La Banda recibió una mala noticia en plena recta final de la Liga Nacional de Básquet, tras confirmarse la lesión del base Edwin Mijares, quien no podrá volver a jugar en lo que resta del torneo.

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Desde la institución informaron que el jugador sufrió una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho, una lesión que lo deja automáticamente fuera de la competencia, por lo que la dirigencia ya inició gestiones para contratar un reemplazante.

Otra baja en la base

La ausencia de Mijares se suma a la del también base Agustín Facello, quien presenta una lesión osteocondral de tobillo y tampoco podrá ser tenido en cuenta hasta el final de la temporada.

Desde Olímpico también informaron que continúan acompañando la evolución de ambos jugadores durante sus respectivos procesos de recuperación.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja para encontrar una alternativa que permita cubrir una baja importante en el plantel, en un tramo determinante de la temporada donde cada partido puede resultar decisivo.