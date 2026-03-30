Violencia en Añatuya: pelea entre primos y un menor herido de gravedad

Dos episodios movilizaron a policía y personal de salud en la “Capital de la Tradición”. Uno de los involucrados quedó bajo custodia familiar y el menor fue hospitalizado.

Hoy 10:59

Dos hechos de violencia movilizaron a las fuerzas de seguridad y de salud en Añatuya durante la noche del domingo.

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El primero ocurrió alrededor de las 22:15 horas en el barrio La Merced, cuando una reunión derivó en una pelea a puño limpio entre dos hombres, aparentemente primos, que se encontraban bajo los efectos del alcohol. La gresca se produjo en la intersección de las calles Dra. Morales y Borges.

Al llegar al personal de la División Prevención de la D.S.C. Nº13, la situación se dispersó parcialmente. Uno de los involucrados, de apellido Castaño, huyó del lugar al notar la presencia policial, mientras que López, de 30 años, quedó en el sitio mostrando claros signos de ebriedad. Por su estado, la Comisaría Comunitaria Nº 41 decidió que permaneciera bajo custodia de su madre, de 67 años.

En un hecho separado, un menor fue encontrado tendido en la calle con una grave herida cortante en una pierna. Una ambulancia municipal intervino rápidamente, brindó primeros auxilios y trasladó al joven al Hospital Zonal de Añatuya, donde permanece internado bajo observación.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si la lesión del menor fue producto de un accidente, un hecho ilícito o un ataque de terceros. La policía continúa trabajando para esclarecer ambos incidentes.