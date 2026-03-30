SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAR 2026
EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:26

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Martes 31 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Islas Malvinas de la ciudad Capital (sobre calle Puerto Darwin); de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidades de Taboada, San Marcos, San Roque, Villa los Lirios, El Empachao y Mula Huanuna (dptos. San Martín y Sarmiento); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Laprida (dpto. Choya), La Higuera y Colonia Pinto (dpto. Robles); de 10:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Alhuampa (depto. Moreno) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Ayuncha, San José, La Noria, Peral, Puesto de Díaz y El Hoyón (dptos. San Martin y Atamisqui).

Miércoles 1 de abril: de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Bajo de Vertiz de la ciudad de La Banda (comprendido entre Pedro León Gallo, Guido Spano, Córdoba y Av. Libertador) y a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles, Shispi (dpto. Atamisqui), Maquito (dpto. Capital) y Mailin (dpto. Avellaneda) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Lavalle, Jarillal, Las Cañas, San Jose y El Mangrullo (dpto. Guasayan).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Revelaron que los federales detenidos en Santiago operaban con narcos salteños y desviaban droga secuestrada
  2. 2. Le rompen la nariz a municipal bandeño cuando iba a secuestrar un carrito de comidas
  3. 3. “Me arrepiento de no haber hecho nada para evitarlo”: las palabras de Lucas Pertossi sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa
  4. 4. El tiempo para este lunes 30 de marzo en Santiago del Estero: se espera una máxima de 36 y cielo parcialmente nublado
  5. 5. Nuevo bono de $470.000 de ANSES: cómo acceder y quiénes son los beneficiarios
