VIDEO| Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma al colegio y mató a un compañero

El estremecedor hecho ocurrió en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal. El atacante tiene entre 15. La víctima, 13.

Hoy 09:06

Un brutal episodio conmociona a la provincia de Santa Fe: un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela y mató a un compañero de 13, además de dejar a otros estudiantes heridos.

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El estremecedor hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 7:15, en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad de San Cristóbal, cuando los chicos se encontraban en el patio interno a la espera del izamiento de la bandera.

Según la información preliminar, el agresor sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar contra sus compañeros. Como consecuencia del ataque, uno de los alumnos falleció y al menos otros dos resultaron heridos.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, confirmó que el hecho fue detectado a través del centro de monitoreo municipal, desde donde advirtieron una situación inusual al ver a los estudiantes salir corriendo del establecimiento.

De acuerdo a los primeros datos, el menor habría utilizado una escopeta y disparó con perdigones. Las autoridades investigan cómo logró ingresar el arma al colegio.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta.

Mientras el atacante fue detenido, la escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada por la Policía de Santa Fe. Se abrió una investigación para esclarecer el caso.