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Las Termas de Río Hondo arranca la semana con un lunes 30 de marzo soleado y cálido

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. El pronóstico indica temperaturas en ascenso durante los próximos días.

Hoy 08:17

El día de hoy, los termenses se despertaron con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 24.2 °C, que se siente como 26.1 °C gracias a las condiciones de humedad. Con una brisa suave de 7.6 km/h desde el noreste, es el momento perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre en la ciudad.

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A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33.9 °C, lo que sugiere que será un día muy cálido, ideal para refrescarse en las aguas termales que dan fama a la ciudad. La humedad, aunque alta con un 89%, no impedirá que los termenses aprovechen el sol.

Durante la semana, el clima seguirá siendo soleado y caluroso, con mínimas que rondarán entre 21.8 °C y 22.6 °C. El día martes, la temperatura mínima será de 22.4 °C y la máxima podría llegar a 34.6 °C, lo que indica un leve incremento en el calor.

El miércoles también se presentará con condiciones similares; se anticipa una mínima de 22.6 °C y una máxima de 33 °C. Estos días soleados son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

Hoy, los termenses pueden prepararse para un clima cálido con una máxima de 33.9 °C y una mínima de 21.8 °C. A medida que la semana avanza, las temperaturas continuarán en ascenso, haciendo de estos días una excelente oportunidad para disfrutar de la calidez primaveral.

TEMAS Las Termas de Río Hondo Servicio Meteorológico Nacional SMN

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