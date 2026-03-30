Las Termas de Río Hondo arranca la semana con un lunes 30 de marzo soleado y cálido

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. El pronóstico indica temperaturas en ascenso durante los próximos días.

Hoy 08:17

El día de hoy, los termenses se despertaron con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 24.2 °C, que se siente como 26.1 °C gracias a las condiciones de humedad. Con una brisa suave de 7.6 km/h desde el noreste, es el momento perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre en la ciudad.

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A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33.9 °C, lo que sugiere que será un día muy cálido, ideal para refrescarse en las aguas termales que dan fama a la ciudad. La humedad, aunque alta con un 89%, no impedirá que los termenses aprovechen el sol.

Durante la semana, el clima seguirá siendo soleado y caluroso, con mínimas que rondarán entre 21.8 °C y 22.6 °C. El día martes, la temperatura mínima será de 22.4 °C y la máxima podría llegar a 34.6 °C, lo que indica un leve incremento en el calor.

El miércoles también se presentará con condiciones similares; se anticipa una mínima de 22.6 °C y una máxima de 33 °C. Estos días soleados son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

Hoy, los termenses pueden prepararse para un clima cálido con una máxima de 33.9 °C y una mínima de 21.8 °C. A medida que la semana avanza, las temperaturas continuarán en ascenso, haciendo de estos días una excelente oportunidad para disfrutar de la calidez primaveral.