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La Banda se asoma a un calor intenso: temperaturas en ascenso para este lunes 30 de marzo de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se enfrenta a un clima soleado y caluroso en los próximos días. Las temperaturas alcanzarán picos significativos que afectarán a los bandeños.

Hoy 08:18

Hoy, La Banda disfruta de un día soleado con una temperatura actual de 24.2 °C, que se siente aún más cálida, alcanzando los 25.7 °C. La humedad se mantiene alta, en un 89%, lo que podría intensificar la sensación térmica durante la tarde.

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A medida que avanzamos en el día, las temperaturas se elevarán considerablemente, con una máxima que podría alcanzar los 36.7 °C. Los bandeños deberán prepararse para un calor intenso, especialmente en las horas pico del sol.

El viento sopla desde el noreste a 14.4 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio en medio del calor. Sin embargo, se prevé que la sensación de calor se mantenga elevada debido a la combinación de alta temperatura y humedad.

Para mañana, el pronóstico indica que La Banda continuará bajo el sol, con una mínima de 23.7 °C y una máxima que podría llegar a los 37.5 °C. Este clima caluroso parece ser la norma, al menos por un par de días más.

Finalmente, el miércoles se espera que las temperaturas sigan en aumento, con una mínima de 23.2 °C y una máxima de 37.3 °C. Los bandeños deben estar atentos a las recomendaciones de salud y seguridad ante la ola de calor que se avecina en los próximos días.

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