Ander Herrera se entrenó diferenciado en Boca: ¿llega al partido con Argentinos?

El español bajó las cargas en las últimas prácticas de cara al choque del domingo ante el Bicho por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Hoy 16:11

En la recta final de la semana, en Boca volvieron a encenderse las alarmas por el estado físico de Ander Herrera, quien arrastra una molestia en uno de sus isquiotibiales. Por precaución, el cuerpo técnico decidió bajarle la intensidad de trabajo, aunque el español estará en la lista de concentrados para enfrentar a Argentinos Juniors. En cambio, Alan Velasco seguirá afuera a la espera del alta definitiva.

Herrera transita su etapa de mayor continuidad desde su llegada al club. Solo fue titular una vez, ante Tigre, pero ya suma ocho partidos consecutivos entrando desde el banco. La idea de Claudio Úbeda es que vuelva a ser una de las cartas fuertes en la mitad de la cancha, siempre y cuando responda bien desde lo físico.

El propio mediocampista decidió bajar cargas en los últimos días y no participó de la práctica formal de fútbol del jueves. A diferencia de lesiones anteriores, esta vez no se trata de un desgarro, sino de una molestia menor, por lo que en Boca confían en que podrá estar disponible el domingo en la Bombonera.

Distinto es el panorama de Velasco, quien se encuentra en la instancia final de recuperación de la distensión en el ligamento interno de su rodilla derecha. Aunque trabajó a la par del plantel, todavía no tiene el ritmo físico ni futbolístico necesario. Por eso quedará afuera ante Argentinos, aunque podría regresar en unas eventuales semifinales si el equipo avanza.

Úbeda repetirá el mismo equipo y banco de suplentes que utilizó en los octavos de final frente a Talleres. Entre las variantes, la presencia de Edinson Cavani aparece con mayor presión competitiva: el delantero completó una semana plena de entrenamientos y comienza a disputarle el lugar a Milton Giménez, de rendimiento irregular en sus últimas presentaciones.

El once de Boca para recibir a Argentinos será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.