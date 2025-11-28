Lucas Varaldo se mentaliza para un duelo bravo ante Estudiantes: “Va a estar lindo, pero será complicado”

El delantero de Central Córdoba y una de las figuras de la clasificación ante San Lorenzo, analizó el gran momento del Ferroviario y anticipó un duelo durísimo por los cuartos del Torneo Clausura en el Madre de Ciudades.

Hoy 18:52

A un día del choque clave frente a Estudiantes de La Plata, el plantel de Central Córdoba ultima detalles para el cruce de cuartos de final del Torneo Clausura, que se jugará este sábado 29 desde las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades. El Ferroviario llega con envión tras la histórica clasificación y quiere dar otro golpe en el campeonato.

Uno de los protagonistas del triunfo ante San Lorenzo, Lucas Varaldo, expresó su felicidad por volver al gol y aportar en un momento clave. “Fue un desahogo porque estuve mucho tiempo parado, además de las sensaciones de la clasificación, el grupo está muy contento”, contó el delantero, aún emocionado por lo vivido.

En ese sentido, destacó la atmósfera inolvidable que se vivió en el Madre de Ciudades: “Uno siempre sueña con volver a jugar, pero no te imaginás el ambiente. Fue una fiesta tremenda: la gente, el clima, todo”, remarcó.

Pensando en el duelo ante Estudiantes, Varaldo fue claro: será un partido de enorme dificultad. “Sabemos que será muy difícil. Ellos juegan muy bien e intentan mucho. Las pelotas que tengamos las tenemos que aprovechar y después intentar jugar. Va a estar lindo, pero será complicado”, analizó, confiando en que el Ferro pueda imponer su idea.

Por último, dejó un mensaje para la hinchada, que volvió a ser determinante. “El otro día hicieron una fiesta inmensa y este fin de semana será lo mismo. Estamos muy agradecidos”, cerró el atacante, en la previa de un cruce que puede marcar otro capítulo histórico para Central Córdoba.