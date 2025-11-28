Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 NOV 2025 | 34º
X
Locales

Se encuentran abiertas las inscripciones para el nuevo jardín de infantes municipal "Papa Francisco"

Podrán inscribir a los niños en salas de 3, 4 y 5 años.

Hoy 19:41

Los padres y tutores interesados en inscribir a sus niños en las salas de 3, 4 y 5 años del jardín de infantes municipal "Papa Francisco" pueden dirigirse a la parroquia San Juan Diego ubicada en San Patricio y Víctor Yunes, del barrio Saint Germés, de lunes a viernes en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre la documentación requerida está presentar el DNI del niño o niña y de los padres (original y copia), ficha médica, carnet de vacuna (original y copia), cuil del niño, 2 fotos carnet y folio tamaño A4.

El Jardín de infantes N°27, será habilitado oficialmente en la apertura del ciclo lectivo 2026, cuya orientación pedagógica abordará la conciencia ambiental y la convivencia armónica con el entorno natural.

Contará con un importante equipamiento, con laboratorio, sala de arte, una ludoteca y un anfiteatro con gradas de hormigón y una estructura metálica que formarán un domo geodésico.

También tendrá termotanques solares, juegos infantiles con pisos antigolpes, un circuito deportivo, recreativo y de estar, un sistema de alumbrado con artefactos, en su mayoría con energía solar.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 28 de noviembre en Santiago del Estero: con 40°C de máxima comienza otra jornada que no dará respiro
  2. 2. Franco Colapinto no pudo superar la Q1 en la clasificación a la Sprint del GP de Qatar
  3. 3. El violento temporal causó graves daños en zonas rurales de Suncho Corral
  4. 4. Gran incendio de pastizales puso en alerta a vecinos de El Zanjón
  5. 5. Caen tres efectivos por operativos truchos contra tours de compras en el norte santiagueño
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT