¿River o Boca? Rosalía sorprendió en Buenos Aires y dejó clara su elección con una camiseta

En plena gira global de lanzamiento de “Lux”, la artista española revolucionó las calles porteñas y las redes al mostrarse con la camiseta de un club argentino.

Hoy 20:47

Rosalía volvió a generar un impacto enorme en Argentina. La cantante española, que se encuentra en Buenos Aires como parte de la promoción mundial de su nuevo álbum “Lux”, fue captada firmando autógrafos en la calle y un detalle se volvió viral al instante: llevaba puesta la camiseta de Boca. Ante la clásica dicotomía entre River y Boca que suelen enfrentar muchos artistas que visitan el país, la elección de la catalana no pasó inadvertida. Esta vez, River perdió la pulseada: Rosalía, al menos por un día, fue xeneize.

Su estadía en el país viene cargada de momentos icónicos. Su participación en Nadie Dice Nada (Luzu TV) provocó desde temprano una revolución mediática, con récord de audiencia y una tribuna colmada de fans. Banderas argentinas, aplausos constantes y un ambiente festivo recibieron a la artista, que ingresó al estudio con una sonrisa y volvió a sorprender: se colocó la camiseta de la Selección Argentina sobre los hombros, desatando otra ola de furor.

En medio de ese clima, Nico Occhiato tomó la palabra para agradecerle su visita: “Muchas gracias por venir, estamos muy emocionados, muy honrados y nerviosos”. Rosalía lo interrumpió con naturalidad: “No, no hay razón”. El conductor, entre risas, le respondió: “¿Cómo que no? Sos Rosalía, flaca”, provocando carcajadas en todo el estudio.

A lo largo del programa, la española se mostró cálida, relajada y dispuesta a compartir más que una típica entrevista. Uno de los momentos más celebrados se dio cuando cantó a capela “La Perla” junto a Ángela Torres, generando uno de los clips más virales del día y un aplauso unánime del público.