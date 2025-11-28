Con la vuelta de Heredia, Central Córdoba dio a conocer la lista de convocados para el duelo ante Estudiantes

El encuentro se jugará este sábado 29 desde las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 21:05

Central Córdoba ya puso todo sobre la mesa. A solo horas del choque decisivo frente a Estudiantes de La Plata, el club difundió oficialmente la lista de convocados para los cuartos de final del Torneo Clausura, encuentro que se jugará este sábado 29 desde las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Y entre los nombres, sobresale uno que el hincha esperaba: Leonardo Heredia está de regreso.

El delantero que no estuvo presente en la histórica victoria ante San Lorenzo debido a que fue papá, volvió a integrarse al plantel y quedó a disposición de Omar De Felippe para este compromiso clave. Su retorno le aporta al equipo un plus en ofensiva.

Más allá de la expectativa por el armado del once titular, la confirmación de los citados fue la principal noticia del día en el campamento ferroviario. El plantel se entrenó con normalidad, ajustó detalles tácticos y quedó concentrado para una jornada que puede marcar un hito en la campaña.