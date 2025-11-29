Ingresar
El tiempo para este sábado 29 de noviembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes

El SMN anticipa una jornada inestable con lluvias intensas, ráfagas de hasta 59 km/h y riesgo de fuertes tormentas para gran parte de la provincia. Las condiciones continuarían el domingo, con una leve baja en la temperatura.

Hoy 01:49

Santiago del Estero atravesará este sábado 29 de noviembre un día marcado por lluvia e inestabilidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera una mínima de 25°C y una máxima de 38°C, con probabilidades de tormentas durante toda la jornada, especialmente intensas hacia la noche.

El SMN también detalló que las ráfagas de viento estarán entre 42 y 59 km/h, generando condiciones propicias para tormentas localmente fuertes.

Además, rige una alerta amarilla por tormentas para los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.
El organismo advirtió que el área será afectada por tormentas que podrían provocar lluvias abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera localizada. Se estiman acumulados de entre 30 y 65 mm, con posibilidad de valores superiores.

El pronóstico extendido indica que el tiempo inestable persistirá hasta el domingo, aunque con un descenso de temperatura, ya que se prevé una máxima de 30°C y una mínima de 21°C, en una jornada que también tendría tormentas y chaparrones.

