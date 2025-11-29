Sigue prófugo un policía de la provincia en la causa que investiga controles falsos a tours de compras

Varios sujetos están acusados de desplegar falsos controles viales y solicitar el pago de coimas a los tour de compras, según se desprende de los allanamientos perpetrados el jueves, coordinados por el juez Federal, Guillermo Molinari.

Un mix de delitos como tráfico de drogas y cohecho a tours de compras acaba de ser desbaratado por la Justicia Federal y anoche permanecían detenidos un gendarme, un policía de la provincia, un civil y un efectivo de la Policía Federal. En tanto que figura en calidad de prófugo un segundo efectivo provincial.

El grupo estaba conformado por Brian Martínez, Federal; René Contreras (policía de la provincia); otro policía apodado "Bebe" Vera; el civil Sandín y el gendarme Molina.

La Unidad de Investigaciones Antidrogas Santiago del Estero (Gendarmería Nacional) realizó a lo largo de cuatro meses una exhaustiva labor investigativa que permitió seguir de cerca a una banda delictiva que plantaba controles viales falsos. El fin era obtener una compensación económica por parte de los colectivos que vuelven de Bolivia cargados de elementos de contrabando, a cambio de no ser controlados.

El jueves, teniendo esos indicios, los gendarmes detectaron a los involucrados sobre la Ruta Nacional N° 16, cuando desplegaban un dispositivo de control falso valiéndose de su condición de funcionarios públicos. De esa manera, los uniformados pudieron reducir a tres hombres con prendas policiales. Además, constataron que se trataba de dos efectivos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, y de un civil.

Urgente, el juez Molinari puso en marcha redadas. Contreras y Martínez cayeron en Granadero Gatica, departamento Moreno. Les retuvieron los celulares y los funcionarios advirtieron que también estarían "pegados" a drogas, trascendió.

Con la misma inmediatez, los gendarmes golpearon con cuatro allanamientos: tres en la ciudad de Monte Quemado, Copo, y uno en Quimilí, Moreno. En "Monte" trabajaron en casas de Martínez y en lo del "Bebe Vera".

Al terminar la jornada, los funcionarios secuestraron prendas de personal policial, chalecos balísticos, armas de fuego, conos, linternas, dinero, teléfonos y otros elementos de interés para la causa.

El juez Guillermo Molinari habría iniciado la rueda de indagatorias. Se trata del expediente "1023/2025, N.N, infracción a la Ley 23.737", lo cual deja en claro que también es abarcativo a drogas.

Pese al hermetismo general, se supo que la mayoría de los detenidos residen en Monte Quemado. Brian Martínez (asistido por Ricardo Juárez Rabí y Sergio Brandán) tiene a su familia allí y su destino laboral era Córdoba.

Contreras trabajaba en Monte Quemado y su esposa también es oriunda de "Monte". Él nació en Pampa de los Guanacos, Copo. Del mismo modo, el "Bebe Vera" también está afincado en Monte Quemado.

Conclusión, la Justicia Federal anoche reconstruía cada pieza de la presunta banda, resuelta en establecer la jefatura y algunos patrones en común.

A excepción del "Bebe Vera", prófugo, el resto permanece alojado, en celdas separadas, en la base de Gendarmería Nacional.