La frase de Úbeda que pone en alerta a Boca para los cuartos con Argentinos Juniors

El técnico de 56 años asoció al Bicho con el enfrentamiento ante Talleres de Córdoba, por los octavos del Torneo Clausura 2025.

Hoy 00:14

Este domingo 30 de noviembre, desde las 15:30, Boca enfrentará a Argentinos Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, en un cruce que promete tensión desde el inicio. Tras la victoria ante Talleres, el entrenador Claudio Úbeda dejó un mensaje de alerta pensando en el duelo ante el Bicho.

“No sé si Argentinos es muy distinto a Talleres, entienden a lo que juegan”, declaró el Sifón en conferencia de prensa. El Xeneize venía de sufrir en el primer tiempo frente a la T, que incluso tuvo la chance de empatarlo con un penal sobre el cierre, pero la gran atajada de Agustín Marchesín a Mateo Cáceres sostuvo el resultado.

Para la segunda parte, Úbeda ajustó piezas y modificó la estructura sin pelota. Durante el retroceso, Boca pasó del 4-4-2 a un 4-3-3, con Miguel Merentiel recostado sobre la derecha. Desde ese sector llegó el segundo gol del local, clave para sentenciar el encuentro y asegurar el pase a los cuartos.

En este 2025, Argentinos Juniors fue uno de los rivales más complicados para Boca. Tanto en La Paternal como en La Bombonera, los dos cruces terminaron 0-0, con un Bicho superior en situaciones y dominio territorial. Sin embargo, en los mano a mano del siglo XXI, el historial favorece al conjunto de la Ribera.

En la Copa de la Superliga 2019, Boca avanzó tras un 1-0 en la vuelta luego del 0-0 en el estadio Diego Maradona. Más tarde, en las semifinales de la Copa Argentina 2021, un cabezazo de Luis Vázquez inclinó la serie para un Xeneize que luego sería campeón venciendo a Talleres por penales.

Con ese respaldo histórico, pero sabiendo que el Bicho suele complicarlo, Boca llega a un duelo clave buscando meterse entre los cuatro mejores del certamen.