Bianchi reveló 25 años después cuál fue el secreto para que Boca ganara la final del mundo ante Real Madrid

El Virrey recordó la definición de la histórica conquista de la Copa Intercontinental en el Estadio Nacional de Tokio.

Hoy 00:40

Se cumplieron 25 años de una de las noches más gloriosas en la historia de Boca Juniors, aquella en la que el equipo de Carlos Bianchi derrotó al Real Madrid en Tokio y se consagró campeón de la Copa Intercontinental. Para muchos hinchas, fue la victoria más importante en la historia del club.

En una entrevista con el Canal de Boca, el Virrey revivió aquella gesta y reveló detalles desconocidos del viaje, del clima adverso y de la preparación mental que consideró clave para vencer al gigante español.

Bianchi recordó las dificultades que enfrentó el plantel apenas arribó a Japón. “Llegamos allá y estábamos todos cansados, habíamos hecho más de 30 horas de viaje. Dejamos los bolsos y salimos a caminar dos horas. Pleno invierno. Acá salíamos del pleno verano”, explicó sobre el cambio brusco de estación y de horario.

Entre risas, también mencionó el inesperado apoyo de los hinchas xeneizes en tierras japonesas. Al ser consultado sobre si recorrieron Tokio, respondió con humor: “No, nosotros no paseamos. No conozco Japón, sólo el hotel y el estadio”, y admitió que ese viaje turístico es una cuenta pendiente con su esposa Margarita.

El exentrenador reveló cuál fue el secreto de aquella final. Según señaló, la clave no estuvo en lo táctico, sino en la charla del día previo al partido. “Fue lo más importante. No tanto lo táctico, sino la charla”, aseguró. También destacó la madurez de un grupo que llevaba más de dos años y medio trabajando junto.

“Era un plantel con el que estábamos desde junio del ‘98. Creo que comprendieron muy bien que estaban ante una ocasión única. Otra vez más fueron inteligentes”, sostuvo Bianchi, en referencia a un equipo que supo aprovechar cada oportunidad de ese ciclo inolvidable.

A la hora de mirar hacia atrás, el Virrey fue sincero sobre su legado en Boca. “Nunca pensé que se podían lograr tantas cosas cuando llegué. Tengo un eterno agradecimiento a los jugadores, que son los que lo llevan a uno, y después a la gente, que da todo su apoyo”, expresó.