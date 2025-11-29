Boca se juega el pase a semifinales ante Argentinos Juniors en un duelo que promete

El Xeneize y el Bicho se ven las caras en La Bombonera con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura.

Hoy 00:01

Boca recibirá este domingo a Argentinos Juniors en La Bombonera, en un cruce decisivo por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Ambos llegan como firmes candidatos al título y el duelo promete máxima tensión.

El encuentro comenzará a las 18:30, con televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Fernando Echenique será el árbitro principal y Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

El gran presente de Boca

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento del año. El Xeneize acumula cinco victorias consecutivas: 3-1 ante Barracas Central, 2-1 a Estudiantes, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres. Esa sólida racha lo llevó a terminar primero en la Zona A con 29 puntos y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

En los octavos de final, Boca eliminó a Talleres con un claro 2-0, nuevamente en La Bombonera. Sin embargo, Úbeda sabe que el desafío de este domingo será mayor.

Argentinos, un rival duro y regular

Del otro lado estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más consistentes del año bajo la conducción de Nicolás Diez. El Bicho terminó quinto en la Zona A con 25 puntos y llega de vencer 2-0 a Vélez con un doblete de Hernán López Muñoz, su figura más determinante.

Por presente y regularidad, ambos se posicionan como candidatos firmes al título, lo que convierte a este cruce en uno de los más atractivos de la instancia.

El camino del ganador

El vencedor del duelo entre Boca y Argentinos se enfrentará en semifinales con el ganador de Racing vs. Tigre, que jugarán el lunes en el Cilindro de Avellaneda.

Formaciones y detalles del partido

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Torneo Clausura – Cuartos de final

Boca vs. Argentinos Juniors

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Hora: 18:30

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium