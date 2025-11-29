Boca se juega el pase a semifinales ante Argentinos Juniors en un duelo que promete

El Xeneize y el Bicho se ven las caras en La Bombonera con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura.
Boca recibirá este domingo a Argentinos Juniors en La Bombonera, en un cruce decisivo por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Ambos llegan como firmes candidatos al título y el duelo promete máxima tensión.
El encuentro comenzará a las 18:30, con televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Fernando Echenique será el árbitro principal y Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El equipo de Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento del año. El Xeneize acumula cinco victorias consecutivas: 3-1 ante Barracas Central, 2-1 a Estudiantes, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres. Esa sólida racha lo llevó a terminar primero en la Zona A con 29 puntos y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
En los octavos de final, Boca eliminó a Talleres con un claro 2-0, nuevamente en La Bombonera. Sin embargo, Úbeda sabe que el desafío de este domingo será mayor.
Del otro lado estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más consistentes del año bajo la conducción de Nicolás Diez. El Bicho terminó quinto en la Zona A con 25 puntos y llega de vencer 2-0 a Vélez con un doblete de Hernán López Muñoz, su figura más determinante.
Por presente y regularidad, ambos se posicionan como candidatos firmes al título, lo que convierte a este cruce en uno de los más atractivos de la instancia.
El vencedor del duelo entre Boca y Argentinos se enfrentará en semifinales con el ganador de Racing vs. Tigre, que jugarán el lunes en el Cilindro de Avellaneda.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.
Torneo Clausura – Cuartos de final
Boca vs. Argentinos Juniors
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
Hora: 18:30
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: Lucas Novelli
TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium