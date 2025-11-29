Los Pumas tuvieron un durísimo arranque en el Seven de Dubai y necesitan un milagro para pasar de ronda

El conjunto nacional perdió ante Fiji (26-19) y frente a Francia (59-7) y se le viene Sudáfrica.

Hoy 10:30

Los Pumas 7’s, bicampeones del Circuito Mundial, comenzaron con complicaciones la temporada 2025/26 tras caer frente a Fiji (26-19) y Francia (59-7) en sus dos primeros partidos de la etapa inicial en Dubái, donde el certamen redujo su formato de 12 a 8 equipos. A pesar del duro inicio, el equipo argentino aún conserva una mínima chance de avanzar a la segunda ronda.

El debut fue ante Fiji. Argentina arrancó de manera ideal con un 12-0 gracias a los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta, pero los oceánicos reaccionaron rápido y se fueron al descanso arriba 19-12. En el complemento anotaron George Bose para los isleños y Sebastián Dubuc para la Albiceleste, que incluso tuvo una última jugada para igualarlo con el rival jugando con uno menos. Sin embargo, Fiji recuperó la pelota y selló el 26-19.

El segundo golpe llegó ante Francia, que dominó de punta a punta. Argentina solo apoyó un try por medio de Santiago Vera Field, mientras que los europeos cerraron un primer tiempo contundente (26-7) y remataron en el complemento con cinco tries consecutivos, decretando un durísimo 59-7.

Con este panorama, los de Santiago Gómez Cora necesitan prácticamente un milagro para meterse en semifinales: golear a Sudáfrica desde las 13.34 y esperar que Fiji derrote por amplia diferencia a Francia. Si ambos resultados se dan, habrá un triple empate en el segundo puesto que se definirá por diferencia de tantos.